Pelé se recupera de maneira satisfatória depois de retirada de tumor

O ex-jogador Pelé está se recuperando de maneira satisfatória, segundo boletim médico que acaba de ser divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde terça-feira, 31. De acordo com o boletim, Pelé “encontra-se consciente, conversando ativamente e

mantendo sinais vitais dentro da normalidade. ” O ex-jogador continua internado na Unidade de Terapia Intensiva. Pelé foi hospitalizado depois de exames de rotina detectarem um tumor no cólon direito. O material foi extraído em uma cirurgia realizada no sábado,4, e enviado para análise.

Assinam o boletim os médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein, Alberto Goldenberg, cirurgião do aparelho digestivo no Hospital Israelita Albert Einstein, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein.