Pelé realizará leilão beneficente com itens da Copa de 70, Neymar e Mbappé

Pelé, 80 anos, decidiu realizar um leilão beneficente com o intuito de arrecadar fundos para o combate à pandemia do novo coronavírus, que impactou o funcionamento do mundo nos dois últimos anos e tirou a vida de quase 575 mil brasileiros. O Rei do Futebol colocará à disposição itens do título da Copa do Mundo de 1970 e artefatos autografados por nomes como Neymar, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Rivellino, Jairzinho e Clodoaldo, campeões mundiais de 70, autografaram uniformes da conquista. Além disso, o próprio Pelé cedeu outros artigos de seu acervo pessoal como camisetas do New York Cosmos, da seleção brasileira e do Santos. Camisas de beisebol também serão disponibilizadas no evento.

Pelé já realizou um evento do tipo em 2016, em Londres. Na ocasião, o Rei arrecadou mais de 25 milhões de reais e vendeu por 1,5 milhão de reais uma medalha da Copa do Mundo de 1970.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 14.404 novos diagnósticos positivos e 318 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 20.570.891 contaminados pelo vírus e 574.527 vítimas em todo o território nacional.