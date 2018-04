Pelé posta foto e brinca com bicicleta de Cristiano: ‘Onde aprendeu?’

Anyone seen a goal by a young lad called @Cristiano last night? Wonder where he got that move from… 😀🤔// Alguém viu aquele gol de um jovem chamado @Cristiano ontem? Fico imaginando de onde ele aprendeu aquilo…😀🤔 https://t.co/qvw5EoUOFY

— Pelé (@Pele) April 4, 2018