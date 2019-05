Pelé parabeniza Lionel Messi pelo 600° gol pelo Barcelona

Pelé parabenizou Lionel Messi nesta quinta-feira, 2, em suas redes sociais, pelo gol de número 600 marcado pelo argentino com a camisa do Barcelona na carreira. O Rei, como é conhecido o ex-jogador brasileiro, elogiou a cobrança de falta do argentino, que garantiu a vitória sobre o Liverpool, por 3 a 0, na última quarta-feira 1º, na semifinal da Liga dos Campeões.

“Gostaria de oferecer meus parabéns a você, Lionel Messi, pelo seu gol número 600. E que maneira de atingir essa marca. Sensacional”, declarou Pelé.

Messi marcou dois dos três gols da vitória do clube catalão sobre o Liverpool. O uruguaio Luis Suárez também marcou contra o time inglês. O triunfo deixou o Barcelona próximo da vaga na final, realizada no dia 1º de junho, em Madri.

A vistosa atuação de Messi foi elogiada por vários jogadores do mundo. “Quando enfrentamos Messi e ele está em seu melhor dia, não há nada que se possa fazer. Me alegro de não estar na Espanha e ter que enfrentar ele em todas as temporadas”, disse o zagueiro Virgil Van Dijk, do Liverpool.