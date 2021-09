Pelé está internado no Hospital Israelita Albert Einstein há seis dias

O ex-jogador Pelé está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, há seis dias. Pelé encontra-se sob monitoração, em razão da saúde frágil que apresenta há alguns anos. O ex-jogador deu entrada no Einstein na terça-feira da semana passada. Ele teria ido fazer exames atrasados em função da pandemia, mas precisou ser internado. A causa da hospitalização não foi divulgada. O hospital prepara um boletim médico sobre o estado de saúde do ex-jogador.