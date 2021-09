Pelé é transferido para a semi UTI, mas mantém quadro estável

Após uma breve instabilidade respiratória na madrugada de sexta-feira 17, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi transferido novamente para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Depois da estabilização, ele foi levado para a semi UTI. Segundo boletim médico, neste momento “o paciente encontra-se estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório e segue em recuperação do pós-operatório abdominal”.

Pelé foi submetido no dia 4 de setembro a uma cirurgia para extração de tumor no cólon direito detectado durante exames de rotina. O material foi enviado para análise. O objetivo é saber se o tumor é benigno ou maligno. O câncer nessa parte do intestino é o terceiro mais comum em homens. Os dois primeiros são próstata e pulmão.

Nos últimos anos, Pelé tem apresentado uma saúde mais fragilizada. De 2015 até hoje, foram sete hospitalizações. Em 2019, o ex-jogador foi submetido a uma operação para a remoção de um dos rins.