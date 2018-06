Pelé cancelou neste domingo uma viagem prevista à Rússia para participar de uma conferência na principal universidade do país, que aconteceria nesta segunda-feira. Com a ausência, sua presença na partida de abertura da Copa do Mundo, na próxima quinta, não está confirmada. “Pelé não irá à universidade porque está se sentindo mal. Tem problemas nas pernas. Antes de terça-feira ficará definido se ele poderá participar da abertura”, disse a assessoria de imprensa do ex-jogador.

Pelé é um dos principais convidados para o primeiro jogo da Copa, entre Rússia e Arábia Saudita, na quinta, no estádio Lujniki, em Moscou. Ele já havia cancelado, em março, uma visita à Rússia onde seria homenageado antes do amistoso entre a seleção da casa e o Brasil pelos 60 anos de sua estreia em Mundiais. Seu primeiro jogo foi justamente contra a União Soviética de Lev Yashin, em 1958, na Suécia.

Aos 77 anos, se submeteu nos últimos anos a cirurgias de coluna, fêmur e menisco, o que o obrigou a diminuir as aparições públicas. Os problemas de locomoção acompanham o ex-jogador nos últimos anos. Esteve no sorteio da Copa do Mundo, em 2017, em uma cadeira de rodas.