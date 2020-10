Pelé 80 anos: as muitas capas do Rei

Atualizado em 22 out 2020, 09h48 - Publicado em 22 out 2020, 09h43

Por Da Redação - Atualizado em 22 out 2020, 09h48 - Publicado em 22 out 2020, 09h43

O mundo do futebol já se prepara para a festa: na próxima sexta-feira, dia 23 de outubro, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, completa 80 anos de vida. A revista PLACAR, apenas três décadas mais jovem e de história indissociável à do camisa 10 – basta dizer que a edição inaugural, de março de 70, trazia Pelé na capa e vinha com um brinde, uma moeda com a efígie do craque – preparou uma edição especialíssima, histórica, que traz um compilado de grandes reportagens sobre o Rei do Futebol, escolhidas e comentadas por ele próprio. Daqui até o grande dia, PLACAR publicará diariamente em seu site algumas das reportagens da edição de setembro, que está nas bancas e disponível para dispositivos iOS e também Android. Boa leitura!

Quando a Editora Abril começou a planejar o lançamento de uma revista semanal sobre esportes, no início de 1970, o Brasil tinha um único assunto: a obsessão pela conquista do tricampeonato mundial de futebol, título que de fato veio, depois da brilhante sequência de vitórias do time canarinho nos gramados do México. E, claro, o camisa 10 da seleção era o maior ídolo esportivo daqueles tempos. Assim, desde a edição número 1 de PLACAR, Pelé estava lá, na capa, para alegria dos torcedores, que buscavam seus exemplares nas bancas espalhadas pelo país. Nestes cinquenta anos, o craque se consagrou como Rei do Futebol, o atleta do século, o ícone de incontáveis gerações em todo o planeta.

Nas capas de PLACAR, há uma amostra da história de Pelé, dentro e fora dos campos, em sua derradeira fase, a caminho da aposentadoria e da vida como mito, em que passou a se referir a si mesmo na terceira pessoa. Nas próximas páginas, você revê uma antologia das capas em que Pelé apareceu, desde aquele março de 1970 até hoje — ora ocupando a página inteira, ora com destaque mais modesto, mas sempre no centro das atenções.