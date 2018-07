A partir dessa Copa do Mundo, ficou permitido uma quarta alteração por equipe na prorrogação. E logo na primeira partida com tempo extra, as duas equipes fizeram a quarta mudança. Espanha e Rússia empataram por 1 a 1 nos 90 minutos e mantiveram o empate nos 30 minutos extras, com a vaga decidida apenas nos pênaltis para os russos.

A primeira equipe a realizar a quarta mudança foi a Rússia. Aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação, Erokhin entrou na vaga de Kuzyaev no time da Rússia, que já havia realizado três alterações no tempo normal. Aos 14 minutos, os espanhóis também fizeram a quarta alteração, com a entrada de Rodrigo no lugar de Asensio.