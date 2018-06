O fair-play japonês finalmente foi recompensado na Copa do Mundo. Pela primeira vez na história do torneio, os cartões amarelos foram usados como critério de desempate e classificaram a equipe asiática para as oitavas de final, deixando Senegal de fora.

As duas equipes fizeram quatro pontos, marcaram quatro gols e sofreram quatro. No confronto direto, empataram por 2 a 2. Por isso, a vaga foi decidida no sexto critério de desempate: o fair-play. Essa classificação é calculada com base em cartões amarelos e vermelhos recebidos durante a fase de grupos (amarelo, 1 ponto), (segundo amarelo, vermelho indireto, 3 pontos); (cartão vermelho direto, 4 pontos); (amarelo e depois vermelho direto, 5 pontos).

O Japão recebeu quatro cartões amarelos na primeira fase (um contra a Colômbia, dois contra Senegal e um contra a Polônia), enquanto Senegal recebeu seis (dois contra a Polônia, três contra o Japão e um contra a Colômbia). Por isso, a indisciplina pesou mais para os senegaleses, que com seis pontos acabaram eliminados contra quatro pontos dos japoneses.