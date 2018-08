Pela 4ª vez seguida, Barcelona inicia temporada já podendo levantar taça

Pela quarta vez seguida, o Barcelona começará a temporada européia já podendo levantar uma taça. Isso porque, neste domingo, às 17h (horário de Brasília), a equipe catalã enfrentará o Sevilla pela Supercopa da Espanha, primeiro troféu em disputa do futebol espanhol. Nos últimos três anos, o clube perdeu duas vezes (para Real Madrid, em 2017, e Athletic Bilbao, em 2015), porém conquistou o título em 2016, coincidentemente contra o adversário que terá pela frente em Tanger, no Marrocos.

Esta será a primeira vez que a competição será disputada em jogo único e, ainda por cima, em um local que não seja em território espanhol. A decisão de mudar o formato foi anunciada pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF), indo contra a vontade do Sevilla, que queria que se mantivesse a tradição de dois jogos, um na casa de cada equipe.

Mesmo com a mudança na estrutura, o que não mudou foi o modo de classificação de cada equipe para o jogo, que reúne o vencedor do Campeonato Espanhol com o campeão da Copa do Rei. Como os dois títulos foram foram conquistados pelo Barcelona, a vaga ficou para o time do Sevilla, já que a equipe foi vice-campeã da Copa, quando o time catalão goleou o rival por 5 a 0.

Maior campeão da competição, com 12 conquistas, o Barça vem extremamente confiante para esta temporada, muito por causa das contratações que a diretoria fez neste mercado de transferências. Entre as novidades, estão o chileno Arturo Vidal, que estava no Bayern de Munique, e o brasileiro Arthur, campeão da Libertadores pelo Grêmio e possível titular da equipe.

Além dos reforços, o Barcelona conta com um ataque estrelado com a dupla Messi e Suarez, o campeão do mundo Ousmane Dembélé e o brasileiro Philippe Coutinho. Com uma defesa sólida que se reforçou com a chegada de Clément Lenglet, que curiosamente estava no Sevilla, o time catalão está no rol de favorito em todas as competições que disputar nesta temporada.

Já para o Sevilla, o objetivo é repetir o que conseguiram em 2007, quando conquistaram pela primeira e única vez o título da Supercopa. Na ocasião, a equipe derrotou o Real Madrid no primeiro jogo da decisão, jogando em casa, por 1 a 0, e ganhou novamente na segunda partida, placar de 5 a 3 no duelo realizado no Santiago Bernabéu.