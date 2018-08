Brasileirão: Paulo César Carpegiani é o novo treinador do Vitória

Paulo César Carpegiani foi anunciado nesta terça-feira como novo treinador do Esporte Clube Vitória, com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano. Ele chega a Salvador na noite desta terça-feira.

O Vitória é 16° no Campeonato Brasileiro e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 19 pontos, um a mais que o Santos. O time está sem treinador desde 29 de julho, quando Vágner Mancini foi demitido após derrota de 4 a 0 para o Atlético-PR. Desde então, João Burse era o interino.

Carpegiani estava sem emprego desde a demissão no Flamengo, em março. Essa será sua terceira passagem pelo Vitória, que dirigiu em 2009 e 2012.