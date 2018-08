Paulo Bento é o novo técnico da Coreia do Sul

O português Paulo Bento foi anunciado nesta sexta (17) como o novo técnico da seleção da Coreia do Sul para os próximos quatro anos. Ele substituirá o sul-coreano Shin Tae-yong, que não teve o contrato renovado.

O português de 49 anos tem como missão reerguer a seleção sul-coreana, eliminada na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia-2018, apesar de ter vencido a Alemanha por 2 a 0 na última rodada do Grupo F.

O técnico dirigiu Portugal entre 2010 e 2014: levou o país às semifinais da Eurocopa, mas foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo do Brasil. Em 2016, seu primeiro trabalho após sair do comando da seleção foi pelo Cruzeiro, no Brasil, mas a passagem foi curta.

Neste ano ele comandou o Chongqing Lifan, da China, até julho, quando foi demitido pelos maus resultados. Na Coreia do Sul, o primeiro grande desafio será a Copa da Ásia, em janeiro de 2019, nos Emirados Árabes Unidos. Na primeira fase, enfrentará China, Filipinas e Quirguistão.