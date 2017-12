Paulo Bento é confirmado como novo técnico do Chongqing Lifan

O técnico português Paulo Bento, que já treinou o Cruzeiro (em 2016) e a seleção de Portugal (entre 2010 e 2014), assinou nesta segunda-feira com o Chongqing Lifan, da primeira divisão do Campeonato Chinês. O treinador, de 48 anos, treinou o Olympiacos, da Grécia, em 2016 e 2017, mas foi demitido em março, na parte final da última temporada do futebol europeu.

O elenco do Chongqing Lifan conta atualmente com os brasileiros Alan Kardec (ex-São Paulo, Palmeiras, Santos e Vasco), Fernandinho (ex-Flamengo) e Hyuri (emprestado pelo Atlético-MG). A equipe terminou a última temporada na décima posição entre os 16 times da primeira divisão.