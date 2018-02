Paulistão: Sob vaias, São Paulo só empata com a Ferroviária

O São Paulo não conseguiu se recuperar das duas derrotas consecutivas e chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Neste domingo, atuando em casa, no estádio do Morumbi, a equipe não saiu do 0 a 0 contra a Ferroviária. A torcida não perdoou mais um revés do time e vaiou os jogadores e o técnico Dorival Júnior no final dos dois tempos.

A principal novidade no time titular foi a escolha de Valdívia no lugar do meia Nene. Mesmo com um ataque mais leve, o São Paulo voltou a ter problemas de velocidade e muitos erros de passe. Mesmo sem ter uma atuação tão convincente, o destaque do primeiro tempo foi o goleiro Tadeu, da Ferroviária, em chutes de Cueva e Diego Souza.

No segundo tempo, Dorival Júnior lançou Nene no lugar de Valdívia e recebeu ouviu os gritos de “burro” da torcida. Muito mais na vontade do que na técnica, o São Paulo até conseguiu criar boas chances, principalmente em chute de Cueva, após belo drible no zagueiro, e finalização cruzada do jovem Paulinho, que entrou no segundo tempo. Tadeu apareceu bem novamente e conseguiu segurar o zero no placar.

Confusão do lado de fora

Durante a partida, uma briga entre duas sedes da Torcida Tricolor Independente aconteceu do lado de fora do Morumbi e deixou feridos. Cerca de 50 pessoas foram presas e objetos utilizados no confronto como paus e pedras foram apreendidos. As informações são da Polícia Militar.