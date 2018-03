Paulistão: São Paulo perde para São Caetano na estreia de Aguirre

Na estreia do treinador Diego Aguirre, o São Paulo perdeu de 1 a 0 para o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista. Esta foi a sexta derrota do clube em 17 partidas disputadas em 2018. O time do ABC paulista é dirigido por Pintado, que nos últimos dois anos trabalhou no São Paulo como assistente e técnico interino.

Apesar da mudança de técnico, o São Paulo voltou a jogar mal contra o São Caetano. Desde o começo, o São Caetano foi melhor, criando chances de gol. Jean, titular no gol pela sexta vez seguida, não conseguiu cortar o cruzamento de Alex Reinaldo aos sete minutos do segundo tempo e a bola chegou em Chiquinho que finalizou para o gol vazio.

Após o gol, o São Paulo atacou mais e criou algumas chances, mas não conseguiu empatar. A partida de volta acontece na próxima terça-feira, às 21 horas, no estádio do Morumbi. Um empate classifica o São Caetano. Vitória são-paulina por um gol de diferença leva o jogo para a disputa de pênaltis. Vitória por dois ou mais gols classifica o São Paulo.