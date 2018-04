Paulistão: Palmeiras e Corinthians decidem título com casa cheia

Com todos os ingressos vendidos, o Palmeiras recebe o Corinthians neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque pela segunda partida da final do Campeonato Paulista. Com vantagem de ter vencido na Arena do rival por 1 a 0, o time alviverde joga por um empate para comemorar seu 23° título estadual, que não vem desde 2008.

Os dois últimos títulos estaduais do Palmeiras foram em 1996 e 2008. Para garantir o título em casa virá com força máxima, mesmo após jogo contra o Alianza Lima na terça, pela Libertadores. Felipe Melo, expulso na primeira partida é ausência. O time joga por um empate para conquistar o título neste domingo.

Corinthians descansado

Sem ter jogado durante a semana, o Corinthians chega mais descansado para a decisão, mas não terá Clayson, expulso na primeira partida. Matheus Vital, com infecção no pé, é dúvida. Além disso, o time entra em desvantagem no placar (0 a 1) e terá todo o estádio contrário neste domingo. Atual campeão paulista, o clube busca seu 29° estadual.

Caso o Corinthians vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis; será campeão com vitória por dois ou mais gols. O Palmeiras joga por empate ou vitória para comemorar o primeiro estadual em seu novo estádio, inaugurado em 2014.