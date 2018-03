Paulistão: Palmeiras abre boa vantagem contra Novorizontino

Jogando no estádio Ismael Di Biasi, em Novo Horizonte, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 3 a 0 na partida de ida pelas quartas de final do Campeonato Paulista . No dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, em que pessoas se vestem de verde para comemorar, a equipe visitante saiu-se vitoriosa, mesmo usando sua camisa branca.

O Novorizontino até começou jogando melhor no primeiro tempo, mas o Palmeiras equilibrou e chegou ao gol com 20 minutos de partida. Lucas Lima cruzou para Borja, que foi empurrado por Tony. Na cobrança do pênalti, Dudu fez.

Na segunda etapa, ambas equipes tiveram boas chances de marcar. Os goleiros tiveram trabalho, mas foi o Palmeiras quem conseguiu dois gols. Aos 31 minutos, Keno fez lançamento para a área, Willian deixou a bola quicar entre um zagueiro e o goleiro Oliveira, e completou para o gol vazio. Aos 43, Marcos Rocha cruzou da direita, a bola bateu nas costas do zagueiro Anderson Salles e sobrou para o atacante Keno, que chutou forte no alto.

Com vantagem de três gols, o Palmeiras decide a vaga na quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, podendo perder por até dois gols de diferença para chegar às semifinais. O Novorizontino precisa vencer por quatro gols de diferença. Caso vença por três, a decisão será na disputa por pênaltis.