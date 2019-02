Paulistão: goleiro falha e cai no choro em empate do São Bento

O São Bento empatou em 1 a 1 com o São Caetano nesta quarta-feira, 31 de janeiro, em Sorocaba, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O destaque foi o experiente goleiro Henal, ídolo da equipe, que falhou no gol do adversário e caiu no choro.

Aos 27 minutos de jogo, o zagueiro Luizão recuou a bola para Henal, que ao tentar dominá-la, deixou a bola passar por seus pés e entrar no gol do São Bento. Inconformado com a falha, o goleiro de 34 anos chorou em seguida, e foi acudido por seus companheiros de equipe.

“Infelizmente aconteceu isso com o Henal, mas ele tem muita qualidade com os pés e confiamos nele. Estamos evoluindo e melhorando”, disse o zagueiro Diego Ivo, em entrevista coletiva após a partida. O São Bento é o último colocado do grupo B, agora com dois pontos. Apenas o Botafogo tem uma campanha pior no torneio.

Henal foi contratado pelo São Bento em 2012 e jogou na equipe até 2015, quando saiu por empréstimo para o Guarani. Retornou ao São Bento em 2016, mas foi negociado com o Cuiabá, clube que defendeu até 2017. Na temporada de 2018, foi novamente contratado pelo São Bento. Em 2016, defendendo o Cuiabá, o goleiro chegou a marcar o gol de empate da equipe em jogo que terminou em 2 a 2 contra o América-RN, pela Série C do Brasileirão.