Paulistão: Federação muda datas de jogos das quartas de final

A Federação Paulista de Futebol atendeu a um pedido da Polícia Militar da São Paulo e alterou a tabela de jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Com isso, a primeira partida do São Paulo foi antecipada para sábado, enquanto a segunda mudou para terça-feira. Já o Palmeiras, que jogaria a segunda partida na terça-feira, jogará na quarta-feira e poderá usar seu estádio.

O Allianz Parque estava vetado para o jogo de terça-feira pois não haveria tempo disponível para recuperação do gramado após o show da cantora americana Katy Perry no final de semana. Com isso, o clube teria de mandar seu jogo no Pacaembu.

O veto da PM foi para a realização dos jogos de Corinthians e São Paulo, na grande São Paulo, no próximo domingo. O time corintiano enfrentaria o Bragantino, no Pacaembu, pela manhã, enquanto o São Paulo visitaria o São Caetano à tarde, em São Caetano do Sul. Com as mudanças, o São Paulo joga no sábado e o Corinthians na tarde de domingo.

Veja a nova tabela divulgada pela Federação Paulista

Jogos de Ida

Sábado, 17 de março

16 horas

São Caetano x São Paulo – Anacleto Campanella (São Caetano do Sul)

19 horas

Novorizontino x Palmeiras – Ismael De Biasi (Novo Horizonte)

Domingo, 18 de março

16 horas

Bragantino x Corinthians – Pacaembu (São Paulo)

19h30

Botafogo x Santos – Santa Cruz (Ribeirão Preto)

Jogos de volta

Terça-feira, 20 de março

21 horas

São Paulo x São Caetano – Morumbi (São Paulo)

Quarta-feira, 21 de março

19h30

Santos x Botafogo – Vila Belmiro (Santos)

21h45

Palmeiras x Novorizontino – Allianz Parque (São Paulo)

Quinta-feira, 22 de março

20 horas

Corinthians x Bragantino – Arena Corinthians (São Paulo)