Paulistão: Corinthians vence São Paulo no Pacaembu

O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 em um clássico movimentado pelo Campeonato Paulista disputado na tarde deste sábado, no Pacaembu. Os gols foram marcados na primeira etapa: Jadson e Fabián Balbuena, pelo time alvinegro, e o jovem Brenner pela equipe tricolor. O São Paulo pressionou na segunda etapa, mas o Corinthians se defendeu bem e aumentou a instabilidade do rival no início da temporada.

O atual campeão era o mandante da partida (retornou ao Pacaembu devido a reformas no Itaquerão) e, empurrado pela torcida abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo em bela jogada de seus armadores: Rodriguinho deu belo passe para Jadson, que invadiu a área e marcou mais um gol contra seu ex-clube.

O primeiro tempo foi bem disputado e o São Paulo conseguiu empatar cedo. Primeiro, aos 24 minutos, Shayllon acertou chute na trave de Cássio. No minuto seguinte, Éder Militão avançou pela direita e cruzou rasteiro; a bola cruzou por toda a área e encontrou Brenner livre, na segunda trave, para empatar.

O criticado Kazim chegou a balançar as redes minutos depois, mas a jogada foi invalidada por causa de um toque de mão do jogador turco. O Corinthians chegou ao segundo gol em falha da defesa tricolor, em cobrança de escanteio: o zagueiro Fabián Balbuena, que já havia marcado contra a Ferroviária na última rodada, subiu sozinho e cabeceou firme para as redes.

Na segunda etapa, as duas equipes pareciam sentir o cansaço. O Corinthians se fechou e conseguiu conter o rival, que teve o controle absoluto da bola, mas sofreu para criar chances claras. Numa delas, Marcos Guilherme marcou com belo toque por cima de Cássio, mas o impedimento foi assinalado.

O Corinthians chegou à terceira vitória seguida em quatro rodadas e lidera o Grupo A. O São Paulo, com quatro pontos, segue na frente do Grupo B, empatado com o Bragantino, mas pode terminar a quarta rodada na última colocação após as partidas de Bragantino, Ponte Preta e Santo André.