Paulistão: Corinthians enfrenta São Paulo na semifinal

Após ser derrotado por 3 a 2 no último domingo, no Pacaembu, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians recebeu o Bragantino em sua Arena, venceu por 2 a 0 e classificou-se para enfrentar o São Paulo na próxima fase.

O Corinthians pressionou durante todo primeiro tempo. Aos 29 minutos, o recém-contratado Sidicley invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado. A bola desviou no zagueiro Mattis e entrou. Após o gol, o Bragantino teve grande chance em cabeçada de Matheus Peixoto, mas sofreu o segundo aos 44, em chute de Maycon na entrada da área.

Na segunda etapa, as duas equipes tiveram chance de marcar, mas não houve gol. O resultado classificou o Corinthians com a segunda melhor campanha entre os semifinalistas e decidirá em casa contra o São Paulo. Na outra semifinal, Palmeiras e Santos se enfrentam.

Veja como serão as semifinais do Campeonato Paulista

Jogos de ida

Sábado, 24 de março

19 horas – Santos x Palmeiras (Vila Belmiro)

Domingo, 25 de março

16 horas – São Paulo x Corinthians (Morumbi)

Jogos de volta

Terça-feira, 27 de março

20h30 – Palmeiras x Santos (Pacaembu)

Quarta-feira, 28 de março

21h45 – Corinthians x São Paulo (Arena Corinthians)