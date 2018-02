Paulista: na reestreia de Sheik, Corinthians tem vitória magra

O Corinthians continua dando passos pequenos, mas efetivos no Paulistão. A vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, neste domingo à noite, fora de casa, manteve o time na liderança do Grupo A, agora com 12 pontos. O resultado também fez do time comandado por Fábio Carille se garantir como a segunda melhor campanha do Estadual, atrás do Palmeiras, que tem 100% de aproveitamento.

A principal novidade do time foi Junior Dutra titular, no lugar de Kazim. Em busca de espaço na equipe, o atacante teve atuação firme, mas perdeu boas oportunidades de marcar. O jogo também marcou o retorno de Emerson Sheik, que entrou no segundo tempo, com a camisa 47, em alusão ao dia 4 de julho de 2012, quando marcou dois gols e ajudou o Corinthians a conquistar a Libertadores na final contra o Boca Juniors no Pacaembu. Ele substituiu Clayson, mas também fez pouco na partida, marcada pelo equilíbrio entre as equipes que, fechadas, acabaram anulando as jogadas ofensivas uma da outra.

Bem posicionadas e fortes na marcação, as equipes lutaram para achar espaços, mas as poucas chances de gol se concentraram no primeiro tempo, dominado pelo Novorizontino. O placar foi definido em jogada de bola parada, após Pedro Henrique aproveitar cruzamento de Jadson na área, aos 38 minutos.