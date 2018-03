Paulistão: Bragantino vence o Corinthians no Pacaembu

O Corinthians retornou ao Pacaembu, desta vez como visitante (apesar de ter a ampla maioria das arquibancadas) e foi surpreendido pelo Bragantino, que venceu por 3 a 2 na tarde deste domingo, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista de 2018.

Por questões financeiras, o clube de Bragança Paulista optou por jogar na capital e lucrar mais com a renda da partida. Mas não sentiu a pressão da torcida corintiana e venceu com gols de Matheus Peixoto, Vitinho e Ítalo. Balbuena e Pedrinho diminuíram para o atual campeão. O jogo que decidirá o classificado às semifinais acontece na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Corinthians.

Apostando nos contra-ataques, o Bragantino marcou primeiro aos 47 minutos do segundo tempo: Vitinho cruzou, Mattis cabeceou para a pequena área e Matheus Peixoto, livre, completou para o gol. O Corinthians empatou aos 20 minutos, com Fabían Balbuena. O zagueiro paraguaio aproveitou sobra na área e cabeceou para as redes. O Bragantino reclamou de falta de Ángel Romero no goleiro Alex Alves no lance.

O segundo tempo seguiu intenso e o time do interior chegou ao segundo gol. Ítalo fez boa jogada pela esquerda e bateu forte; o goleiro Cássio rebateu e Vitinho completou em chute de esquerda. E aos 31 minutos, o Bragantino ampliou em novo rebote de Cássio; desta vez, Ítalo, que entrou muito bem no intervalo, completou para o gol.

O Corinthians pressionou e conseguiu diminuir o prejuízo aos 42 minutos, com um golaço de fora da área do jovem Pedrinho, que entrou na segunda etapa.