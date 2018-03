Paulista: Palmeiras sai em vantagem sobre o Santos na semi

O Palmeiras venceu o Santos na noite deste sábado, no Pacaembu, na primeira partida de semifinal do Campeonato Paulista. O único gol do jogo foi marcado por William, aos 12 minutos do primeiro tempo.

O Palmeiras teve maior domínio da partida no início, mas aos poucos o Santos conseguiu equilibrar o jogo. O goleiro Jailson fez boas defesas e assim ajudou o time a garantir a vitória.

Na terça-feira, as 20h30, novamente no estádio do Pacaembu, o Palmeiras precisa de um empate par passar à final do estadual. Na outra semifinal estão Corinthians e São Paulo, que jogam neste domingo.