Paulinho, ex-Corinthians, rescinde com clube árabe e está livre no mercado

O volante Paulinho, ex-Corinthians, está sem clube. Na noite deste sábado, 18, o jogador de 33 anos rescindiu seu contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Segundo o time, o fim do vínculo foi em comum acordo.

Assim, o atleta, que disputou a Copa do Mundo de 2014 e de 2018 com a seleção brasileirão, encerra sua passagem com apenas quatro partidas disputadas e dois gols anotados. No currículo, Paulinho acumula passagens por Red Bull Bragantino, Corinthians, Tottenham, da Inglaterra, Barcelona, da Espanha, e Guangzhou Evergrande, da China.

No Timão, o volante conquistou o Brasileirão de 2011, a Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes do mesmo ano. No total, o jogador ficou apenas dois meses no Al-Ahli.

AL AHLI ends the relationship with the Brazilian player “ PAULINHO “ #AHLIFC pic.twitter.com/UvcTwp9ACA — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) September 18, 2021