Oscar, Hulk e Pato brilham na Champions da Ásia

Os jogadores brasileiros que atuam no Extremo Oriente se destacaram nesta terça-feira na Liga dos Campeões da Ásia. Alexandre Pato, Oscar e Hulk, de jogam na China, foram importantes para o resultado de seus times, enquanto Adriano Michael Jackson, que segue fazendo sucesso na Coreia do Sul, marcou três gols pelo Jeonbuk.

Oscar e Hulk ajudaram o Shanghai SIPG a vencer o Melbourne Victory por 4 a 1, na China. Oscar marcou os dois últimos gols do time chinês, no segundo tempo contra a equipe australiana. Já Hulk fez o primeiro gol do jogo, cobrando pênalti.

Alexandre Pato começou no banco de reservas, entrou no fim do primeiro tempo e marcou o gol de empate do Tianjin Quanjian, da China, aos 43 do segundo tempo no empate em 1 a 1 contra o Kashiwa Reysol, do Japão. O gol do time japonês foi marcado pelo também brasileiro Cristiano, que já havia perdido um pênalti na partida.

Adriano Michael Jackson marcou três gols, dois de pênalti, no primeiro tempo da vitória do Jeonbuk de 6 a 0 sobre o Kitchee, de Hong Kong. Artilheiro do torneio em 2016, pelo FC Seoul, com 13 gols, o jogador marcou seus primeiros nesta edição. O atacante Tiago Alves, revelado no Santos, marcou um gol no jogo.