Pato enfrenta o Corinthians pela primeira vez como jogador do São Paulo

Na noite deste domingo, o Corinthians irá receber o São Paulo, na Arena Corinthians, às 19h (de Brasília), buscando sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Além do importante duelo, que pode levar o clube às primeiras posições na tabela, o jogo irá marcar o reencontro entre Alexandre Pato e seu ex-clube.

Será a primeira vez que o atacante jogará contra o Corinthians vestindo a camisa do São Paulo. Isso porque, quando foi emprestado entre 2014 e 2015, havia uma cláusula no contrato que cobrava 5 milhões de reais de multa para poder contar com Alexandre Pato. Como a quantia nunca foi paga, o jogador não entrou em campo.

Pelo Corinthians, Pato teve uma passagem conturbada e sem muito brilho. Contratado no início de 2013, logo após a conquista do Mundial de Clubes, o jogador foi repatriado junto ao Milan, da Itália. Foram desembolsados aproximadamente 15 milhões de euros (cerca de R$ 40,5 milhões) pelo atacante, que disputou 57 partidas e marcou 17 gols.

Apesar dos números não serem tão ruins, o atleta não caiu nas graças da torcida e ficou marcado, sobretudo, pelo pênalti perdido contra o Grêmio, na Copa do Brasil de 2013, que resultou na queda da equipe ainda nas quartas de final da competição. Na sequência, foi emprestado ao rival São Paulo, em troca que envolveu o meia Jadson.

Neste domingo, liberado para atuar, o atacante tentará repetir um feito que realizou na única vez que encarou o ex-clube. Quando ainda vestia a camisa do Internacional, em 2007, Pato encarou o Corinthians pelo Brasileirão e marcou dois gols no triunfo por 3 a 0 do clube gaúcho.