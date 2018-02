Pato é o 3º jogador mais influente na China; Neymar é 8º

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pela empresa chinesa All Star Partner, em parceria com o jornal catalão Mundo Deportivo, apontou o brasileiro Alexandre Pato como o terceiro jogador de futebol mais influente na China. A lista dos 50 primeiros colocados foi baseada nas três maiores redes sociais do país, Weibo, Toutiao e Dopngqiudi.

Desde que chegou à China, em 2017, Pato é artilheiro do Tianjin Quanjian e ajudou o time na classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. A lista ainda conta com participação de mais três brasileiros entre os dez primeiros, Kaká é o quarto, Muriqui é o sexto e Neymar vem apenas na oitava colocação.

Confira a lista:

1 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2 – Lionel Messi (Barcelona)

3 – Alexandre Pato (Tianjin Quanjian)

4 – Kaká

5 – David Beckham

6 – Muriqui (Guangzhou Evergrande)

7 – Fabio Canavarro

8 – Neymar (Paris Saint Germain)

9 – Mesut Özil (Arsenal)

10 – Paul Pogba (Manchester United)