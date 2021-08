Partida entre Olympique de Marselha e Nice é suspensa após confusão

A partida entre Olympique de Marselha e Nice, o tradicional dérbi do sul, válida pela terceira rodada do Campeonato Francês, neste domingo, 22, foi interrompida após uma confusão generalizada. Depois de receber uma chuva de garrafinhas de água da torcida rival, o meia Dimitri Payet, do Marseille, aos 30 minutos do segundo tempo, jogou um objeto de volta para a arquibancada. Foi o suficiente para a torcida invadir o gramado do Allianz Riviera, em Nice.

Membros da torcida organizada do Nice partiram para cima dos jogadores e fotos nas redes sociais mostraram o zagueiro brasileiro Luan Peres com o pescoço machucado, assim como o meia Guendouzi. Até mesmo a comissão técnica do Marseille, que conta com o treinador Jorge Sampaoli, tentou revidar e precisou ser contida.

Na sequência, os jogadores foram para os vestiários e o jogo ficou parado. Até este instante, o Nice ganhava por 1 a 0. Depois de mais de uma hora paralisada, o árbitro autorizou o reinicio, mas o time de Marselha se recusou a entrar em campo, e a partida foi terminada.

⏱️ 76′ | #OGCNOM 1⃣-0⃣ Le match est arrêté. La pelouse de l’Allianz Riviera est envahie. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 22, 2021