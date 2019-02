Parte de estádio desaba após temporal no interior do Rio Grande do Sul

O forte temporal registrado no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira 11, causou o desabamento de um dos muros do Estádio Cristo Rei, na cidade de São Leopoldo, pertence ao Clube Esportivo Aimoré, que atualmente disputa primeira divisão do Campeonato Gaúcho.

Não houve nenhum ferido com a queda da estrutura. O clube divulgou uma nota oficial informando que irá tomar as providências cabíveis para saber o tamanho do estrago e formas de reconstruir a estrutura.

A parte do muro que caiu fica atrás da arquibancada geral do estádio.

Em 2016, o time já teve problema com a queda do muro também por conta de um temporal. Na época, o jogo pelo Estadual diante do Lajeadense acabou sendo adiado.

A próxima partida do Aimoré em seus domínios será no dia 24 de fevereiro, domingo, contra o Novo Hamburgo, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Gaúcho.

(Com Gazeta Press)