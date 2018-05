Parreira visita seleção brasileira no último treino em Teresópolis

O último treino da seleção brasileira na Granja Comary – em Teresópolis – aconteceu na manhã deste sábado, com visita de Carlos Alberto Parreira, técnico tetracampeão com o Brasil em 1994. “Foi um bate-papo pra desejar força. Agora é hora de competição, hora de chegar e de colocar em prática tudo o que foi treinado”, disse na saída.

A seleção estava concentrada em seu CT desde o início da semana. Os jogadores passaram por avaliações físicas e exames médicos. Em cinco dias e meio, foram realizados também quatro treinos no gramado. Os trabalhos com bola serão intensificados a partir da próxima segunda-feira, quando a equipe começa sua “fase europeia” de preparação.

O Brasil viaja na tarde deste domingo para a Inglaterra e vai treinar no CT do Tottenham, em Londres, onde irá se preparar para os amistosos do dia 3, diante da Croácia, em Liverpool, e dia 10, com a Áustria, em Viena.