Parma é punido com 5 pontos por tentativa de manipulação de resultado

O Tribunal Nacional (TFN) da Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta segunda-feira uma punição de perda de cinco pontos ao Parma por tentativa de manipulação de resultado na campanha de acesso para a primeira divisão do Campeonato Italiano.

A pena será aplicada apenas na próxima temporada, quando a equipe retornará com pontuação negativa à elite do futebol italiano. Além disso, o atacante Emanuele Calaió foi suspenso por dois anos e terá que pagar 20 mil euros (quase 90 mil reais) de multa. O artilheiro do time na segunda divisão, com 13 gols, mandou mensagens para ex-companheiros que atuam no Spezia pedindo para que eles não se esforçassem no confronto da última rodada da primeira fase da da segunda divisão.

O Parma venceu o jogo por 2 a 0 e garantiu a segunda vaga de acesso direto à primeira divisão nos critérios de desempate, já que o Frosinone também ficou com 72 pontos e precisou disputar os playoffs para também subir de divisão.

Calaió afirmou que as mensagens enviadas foram “inofensivas” e “sem segundas intenções”. O TFN considerou que ele infringiu o artigo número 7 (fraude esportiva) do regulamento da FIGC e aplicou um gancho que só permitirá ao jogador retornar aos gramados em 2020, aos 38 anos. Após a publicação da sentença, o Parma se pronunciou considerando a pena exagerada, injusta e ilógica. O clube, que também poderia ter sido punido com a perda de dois pontos na temporada passada, o que comprometeria o seu acesso à primeira divisão, anunciou que vai recorrer da decisão.