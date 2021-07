Paris Saint-Germain anuncia a contratação do zagueiro Sérgio Ramos

O Paris Saint-Germain oficializou nesta quinta-feira, 8, a contratação do zagueiro espanhol Sérgio Ramos, 35 anos, que estava sem clube desde a saída do Real Madrid, no último dia 30 de junho, após 16 temporadas. O contrato com os franceses tem dois anos de duração, até 30 de junho de 2023.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Estou muito feliz por chegar ao Paris Saint-Germain. É uma grande mudança na minha vida, um novo desafio e um dia que nunca esquecerei. Tenho orgulho de fazer parte deste projeto tão ambicioso, de fazer parte de uma equipe com grandes jogadores. É um clube que já deu provas ao mais alto nível e com bases sólidas, quero continuar a crescer com o Paris e ajudar a equipa a trabalhar para a conquista de títulos”, explicou o jogador.

Ramos utilizará a camisa 4 no novo clube, a mesma dos tempos de Real. Curiosamente, o clube francês cometeu um erro ao deixar vazar, horas antes, o anúncio do jogador em seu site oficial. A postagem foi apagada minutos depois que foi ao ar com as mesmas informações divulgadas.

Continua após a publicidade

O jogador optou por não permanecer no Real Madrid após rejeitar, de acordo com o jornal espanhol Marca, uma redução salarial de 10% de seus vencimentos, além de uma renovação por 12 meses, e não 24, conforme planejava.

O zagueiro fez história com a camisa do clube conquistando quatro Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes e cinco Campeonatos Espanhóis. Além disso, jogou 671 partidas, marcando 101 gols, desde a chegada do Sevilla, na temporada 2005/2006.

✍️🆕 #𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼 O @PSGbrasil tem o prazer de anunciar a chegada de @SergioRamos. O zagueiro espanhol assinou um contrato de dois anos e está ligado ao clube até 30 de junho de 2023. ❤️💙 #WeAreParis https://t.co/xn7hlSgHSx — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) July 8, 2021

Continua após a publicidade

Essa é a terceira contratação do clube francês para a próxima temporada. Nesta semana, também anunciou o lateral direito marroquino Achraf Hakimi, 22 anos, da Inter de Milão, por cerca de 70 milhões de euros (415 milhões de reais). Antes, fechou com o meio-campista holandês Georginio Wijnaldum, que estava no Liverpool.