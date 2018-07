Os jogadores e membros da comissão técnica da França desembarcaram em Paris um dia após conquistarem o título da Copa do Mundo de 2018. Uma multidão de franceses preparou uma grande festa para receber o time, com direito a jatos da força aérea lançando fumaças com as cores da bandeira do país, tapete vermelho na saída do avião e uma longa carreata nas ruas de Paris.

A França venceu a Croácia por 4 a 2 no último domingo, no Estádio Lujniki, em Moscou, pela final da Copa da Rússia. Os franceses não conquistavam o título mundial desde 1998 e tiveram que superar o trauma de perder a final da Eurocopa em casa para a seleção portuguesa, por 1 a 0, em 2016.

Após festa no gramado, sala de imprensa e no hotel onde estavam hospedados em Moscou, os jogadores retornaram a Paris, onde a população preparou uma grande festa. Os jogadores desceram do avião sobre um tapete vermelho e desfilaram com a taça do mundo na avenida Champs-Élyseé, a mais importante da capital francesa.

Confira as fotos da comemoração francesa: