Paraná é o primeiro rebaixado da Série A em 2018

Clube Pontos Vitórias Jogos restantes Na Série A desde de:

Chapecoense 34 8 Santos (f), Botafogo (c), Grêmio (f), Sport (c), Corinthians (f) e São Paulo (c) 2014

América-MG 34 8 Paraná (c), Inter (f), Santos (c), Palmeiras (f), Bahia (c) e Fluminense (f) 2018

Vitória 34 9 Bahia (c), Sport (f), Atlético-PR (c), Cruzeiro (f), Grêmio (c) e Palmeiras (f) 2016

Sport 36 10 Fluminense (f), Vitória (c), Flamengo (c), Chapecoense (f), São Paulo (f) e Santos (c) 2014

Ceará 37 9 Inter (c), Bahia (f), Fluminense (f), Paraná (c), Atlético-PR (f) e Vasco (c) 2018

Botafogo 38 9 Flamengo (c), Chapecoense (f), Inter (c), Santos (f), Paraná (c) e Atlético-MG (f) 2016

Vasco 38 9 Grêmio (f), Atlético-PR (c), Corinthians (f), São Paulo (c), Palmeiras (c) e Ceará (f) 2017

Corinthians 39 10 São Paulo (c), Cruzeiro (f), Vasco (c), Atlético-PR (f), Chapecoense (c) e Grêmio (f) 2009

Bahia 40 10 Vitória (f), Ceará (c), Atlético-MG (f), Fluminense (c), América-MG (f) e Cruzeiro (c) 2017