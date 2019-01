Para ir à Copa, goleiro Diego Alves quer voltar ao Brasil

Convocado para a seleção brasileira, o goleiro Diego Alves, do Valencia, pode retornar ao futebol nacional. De acordo com reportagem desta quarta-feira do jornal AS, da Espanha, o jogador recusou ser emprestado ao Deportivo La Coruña e segue com o futuro indefinido. Em busca de uma vaga no elenco brasileiro que vai à Copa do Mundo de 2018, que acontece na Rússia, o goleiro estaria disposto a voltar ao futebol brasileiro para ter maior visibilidade.

Diego Alves perdeu espaço no Valencia após a contratação do também brasileiro Neto, da Juventus, a pedido do técnico Marcelino García Toral. Aos 32 anos, o jogador revelado pelo Atlético-MG pretende definir seu destino até a próxima segunda-feira, data de reapresentação do clube espanhol.

Até o momento, o único clube a procurar o Valencia para negociar foi o Flamengo, que esbarrou no alto salário e desistiu, por ora, da contratação. A partir de agora, a vontade do atleta em voltar ao país pode facilitar as negociações. Diego atuou entre 2005 e 2007 no Atlético-MG, antes de passar por Almeria e Valencia e se tornar mundialmente conhecido, sobretudo por sua habilidade para defender pênaltis.

(com Gazeta Press)