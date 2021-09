Paquetá tem ótimo início de temporada e ganha elogios na França

Entre centenas de brasileiros que atuam na Europa, ninguém foi tão decisivo em 2021 quanto Lucas Paquetá. Titular absoluto do meio-campo do Lyon, o jogador ostenta a camisa 10 e é uma das esperanças do clube para tentar incomodar o gigante Paris Saint-Germain. No último domingo, ele não evitou a derrota no Parque dos Príncipes, em jogo marcado por incômodo de Lionel Messi, mas marcou um gol e recebeu elogios rasgados da imprensa local.

O atleta revelado pelo Flamengo não obteve sucesso em sua primeira experiência na Europa, pelo Milan. Assim, sua chegada à França foi cercada de desconfianças, que ele logo espantou ao emplacar bons jogos e ganhar moral com a imprensa local. Presente nas últimas convocações de Tite, o jogador de 24 anos se consolidou na seleção brasileira, mas seu nome ainda é alvo de algumas críticas no Brasil. Os números, no entanto, dizem o contrário: entre os brasileiros que jogam nas cinco principais ligas europeias (espanhola, inglesa, francesa, italiana e alemã) Lucas Paquetá é quem mais participou diretamente de gols neste ano, com 11 bolas na rede e 5 assistências, segundo dados da página OptaJean.

16 – Lucas Paquetá is the Brazilian 🇧🇷 player involved in the most goals in the Top 5 European leagues in 2021 (16 – 11 goals, 5 assists). Corcovado. pic.twitter.com/n7NRFe7OZw — OptaJean (@OptaJean) September 20, 2021

Além de Paquetá, outros brasileiros também fazem boa temporada, como Vinicius Junior, do Real Madrid. No entanto, a regularidade do meio-campista impressiona até mesmo grandes craques. O ex-atacante Thierry Henry, que participava da transmissão do jogo, foi taxativo: “Vamos falar de Lucas Paquetá, por favor. Ele fazia tudo, mesmo quando tinha cãibras, fazia tudo sozinho. Raramente vi tal camisa 10, não por seu numero, mas por seu posicionamento. Para mim, ele é o homem do jogo.”

Ao fim do jogo, o jornal L’Equipe avaliou a atuação do jogador com a nota 8 e o chamou de herói do Lyon, apesar da derrota. Ele também estava presente no tradicional time da rodada publicado pelo jornal.