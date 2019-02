Paquetá marca o primeiro gol pelo Milan e homenageia vítimas de incêndio

Lucas Paquetá marcou seu primeiro gol com a camisa do Milan e se emocionou na tarde deste domingo, 10. Cria da base do Flamengo, o jogador homenageou as vítimas do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, como é conhecido o Centro de Treinamento do clube carioca, na última sexta-feira, 8.

Paquetá aproveitou cruzamento da direita de Calabria e, de dentro da pequena área, marcou o segundo gol do Milan na partida. Na comemoração, tirou a faixa preta, usada pelos jogadores do clube rossonero no braço esquerdo, a beijou e a levantou para homenagear os jogadores que faleceram.

Paquetá, o garoto do Ninho, marca seu primeiro gol pelo Milan! pic.twitter.com/0Vk3trOsDR — Andrade (@AndradeRNegro) February 10, 2019

O Milan, sétimo colocado no campeonato italiano, está enfrentando o Cagliari, no San Siro. Os donos da casa estão vencendo por 3 a 0. O líder do campeonato é a Juventus, que, neste domingo, venceu o Sassuolo, fora de casa, por 3 a 0.