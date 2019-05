Paquetá é suspenso por três jogos por tapa em árbitro

Lucas Paquetá foi punido nesta terça-feira pela Federação Italiana de Futebol com um gancho de três jogos pela expulsão na vitória do Milan sobre o Bologna, um dia antes. Na ocasião, o meia da seleção brasileira recebeu o cartão vermelho por ter dado um tapa na mão do árbitro.

Como restam apenas três rodadas para o término do Campeonato Italiano, o jogador revelado pelo Flamengo não atuará mais nesta temporada. Paquetá, no entanto, vive a expectativa de ser convocado para a Copa América, que acontece no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho.

Paquetá foi expulso aos 27 minutos da segunda etapa, na vitória de sua equipe por 2 a 1, em San Siro. O brasileiro sofreu uma falta, mas recebeu o cartão amarelo por reclamação. Surpreso com a punição, reagiu com um tapa na mão do árbitro, que não hesitou e aplicou o cartão vermelho.

Paquetá expulso após dar esse tapa no árbitro pic.twitter.com/lptBGpJtn3 — insta: @Diariodetorcedor ™️ (@tweettorcidas) May 6, 2019

O Milan ainda briga por vaga na Liga dos Campeões, mas tem situação delicada. É o quinto colocado, posição que dá direito à classificação à Liga Europa, com 59 pontos – quatro a menos que a rival Inter de Milão, terceira colocada.