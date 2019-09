‘Paquetá deve ser um pouco menos brasileiro’, diz técnico do Milan

O novo técnico do Milan, Marco Giampaolo, fez uma curiosa avaliação em relação ao meia Lucas Paquetá depois da vitória por 1 a 0 do time de Milão sobre o Brescia, no último sábado 31, em San Siro.

“Para mim, Paquetá pode ser um excelente meia ofensivo, só precisa aprender a ser um pouco menos brasileiro às vezes, um pouco mais sólido”, afirmou Giampaolo à emissora DAZN. Na Itália, a declaração foi vista como uma crítica ao excesso de jogadas de efeito do meia revelado pelo Flamengo.

“Nos últimos dez minutos, o desloquei mais para a frente para fazer esse papel, pois queria mais força e posse de bola, mas eu prefiro um jogador com características de atacante nesse função”, completou o treinador, citando que Paquetá deve enfrentar forte concorrência no time milanês.

Com uma vitória e uma derrota, o Milan é o 13º colocado do Campeonato Italiano. Inter, Juventus e Torino lideram com seis. Paquetá viaja agora para sevir a seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos.