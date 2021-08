Papa ganha mesa de pebolim e joga partida com fiel após audiência

Fã confesso de futebol, o papa Francisco jogou pebolim – ou totó, dependendo da região do Brasil – com um fiel no fim da audiência geral de quarta-feira, no Vaticano. A quebra de protocolo do líder da Igreja Católica ocorreu enquanto ele cumprimentava os fiéis presentes na Sala Paulo VI, que abrigou o evento.

A mesa foi presenteada a Francisco por representantes da associação Sport Toscana Calcio Balilla de Altopascio, na região da Toscana. A prefeita da cidade, Sara D’Ambrosio, escreveu em seu perfil no Facebook que o brinquedo foi projetado para ser inclusivo e funcionar bem para pessoas com deficiência e incentivar sua participação.

“Nas laterais da mesa pode-se ver, de fato, um dos jogadores de futebol lançando a bola que quica em muitas palavras, como time, esporte, inclusão, solidariedade, grupo, altruísmo, fraternidade. Palavras queridas ao papa Francisco, que, na sua versão ilustrada, agarra a bola do outro lado da mesa, como se quisesse dizer que todos estes valores se resumem nele”, escreveu Sara.

Francisco nunca escondeu que gosta de futebol e é torcedor do San Lorenzo, um dos times mais tradicionais da Argentina. Internado em meados de julho para uma cirurgia no cólon, ele comentou a evolução da Argentina na Copa América e da Itália na Eurocopa. Na época, o líder da Igreja Católica “compartilhou a alegria pela vitória das seleções argentina e italiana com as pessoas que lhe estão próximas” e ressaltou o “significado do esporte e de seus valores”, especialmente a “capacidade esportiva de aceitar a derrota”.