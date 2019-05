Papa Francisco garante: ‘Futebol é o esporte mais belo do mundo’

O papa Francisco afirmou nesta sexta-feira, 24, que o futebol é o ‘esporte mais belo do mundo’. Torcedor fanático do argentino San Lorenzo, o líder da Igreja Católica pediu a proteção da modalidade durante o evento ‘O futebol que amamos’, organizado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, Federação Italiana de Futebol (Figc) e Ministério da Educação da Itália.

“Muitos definem o futebol como esporte mais belo do mundo. Eu penso do mesmo jeito, mas é uma opinião pessoal. Mas, por favor, protejam o amadorismo. Que a beleza do futebol não termine no ‘Dou para que dês’ dos negócios financeiros. Não se esqueçam de onde vocês começaram, aquele campo na periferia, aquele pequeno clube… Desejo que vocês sintam sempre gratidão pela sua história, feita de sacrifícios, vitórias e derrotas”, disse.

A audiência contou com a presença de cerca de 6.000 pessoas, entre técnicos, dirigentes, jovens e pais de aspirantes a jogadores, além de estrelas do mundo do futebol, como o atacante camaronês Samuel Eto’o, o técnico da Itália, Roberto Mancini, e o vice-presidente da Inter de Milão, Javier Zanetti.

