Paolo Guerrero recorre à Corte Arbitral para anular suspensão

Paolo Guerrero, atacante do Peru e do Flamengo, vai à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para tentar anular a sua punição por doping. O advogado de Guerrero protocolou recurso nesta terça-feira em Lausanne, na Suíça, e a audiência com o jogador deve ocorrer em fevereiro, para que o caso esteja encerrado até o fim do próximo mês.

A punição inicial era de um ano, o que o deixava de fora da Copa do Mundo de 2018. Depois de um recurso na própria Fifa, a pena caiu para seis meses e termina em maio, um mês antes do Mundial da Rússia.

Guerrero respondeu à investigação por ter testado positivo para uso de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em exame depois do empate em 0 a 0 entre Argentina e Peru, em Buenos Aires, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, no dia 5 de outubro. Foi suspenso preventivamente, ficando de fora das partidas contra a Nova Zelândia, pela repescagem mundial.