Panini lança álbum para Copa do Mundo feminina de 2019

A Copa do Mundo da França, que acontece entre os dias 7 de junho e 7 de julho deste ano, terá um álbum de figurinhas lançado pela empresa Panini. Será o terceiro mundial feminino com álbum produzido pela empresa. Os primeiros foram em 2011 e 2015.

Ao todo, serão 480 figurinhas em um livro com 56 páginas. Cada uma das 24 equipes terão figurinhas de 17 jogadoras, um do distintivo, e uma foto da equipe posada. Os estádios presentes nas nove cidades e campeões das sete edições anteriores também serão representados com cromos.

Haverá também uma página especial com as lendas do torneio, dentre as quais está Marta, camisa 10 da seleção brasileira, maior artilheira do torneio e eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

O livro é vendido a 8,90 reais e cada envelope com cinco figurinhas custará 2,50 reais.