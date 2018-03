Panini lança álbum da Copa; pacotes de figurinha custarão 2 reais

Com presença do ex-lateral da seleção brasileira Cafu, como embaixador oficial, a Panini lançou oficialmente o álbum da Copa do Mundo de 2018. O álbum tradicional será vendidos a 7,90 reais, enquanto o de capa dura, com 12 envelopes de figurinha sairá por 40,90 reais. Cada pacote de figurinha, vendido separadamente, custará a 2 reais cada – um aumento de 100% em relação ao Mundial anterior.

A justificativa para o aumento no preço dos pacotes (custava 1 real em 2014 e 75 centavos em 2010) foi o valor cobrado na Europa. “É um produto mundial, que tem polos de produção na Europa e aqui. Lá o preço é de 1 euro, que seria algo próximo de 4 reais aqui. Aqui, o preço é metade do europeu”, contou Dennys Motta, que apresentou o lançamento do álbum. Foi um briga, mas conseguimos colocar a 2 reais. Por isso, nosso preço é um dos melhores, mais competitivos”, explicou Adrien Duarte, diretor comercial da Panini.

De acordo com o presidente da empresa no Brasil, José Martins, serão produzidos, por dia, 8 milhões de pacotes com cinco figurinhas. Os envelopes chegarão às bancas no dia 16 de março, enquanto os álbuns estarão disponíveis no dia 18 de março, de forma gratuita na compra de alguns jornais. O álbum separado chega às bancas no dia 20 de março.

Cada seleção terá 18 jogadores representados, com lista que foi fechada em dezembro de 2017. Haverá também uma página especial com homenagem às seleções campeãs mundiais, a Pelé, maior campeão do torneio, e a Miroslav Klose, maior artilheiro das Copas. Ao todo, serão 682 figurinhas, sendo 50 delas especiais.

Além do álbum e das figurinhas, haverá pockets, caixas especiais para guardar repetidas em 14 modelos diferentes, sendo 12 com os pôsteres das cidades-sedes da Copa, um com o pôster oficial do evento e outro com o mascote do torneio. Eles serão gratuitos e virão em vendas especiais de figurinhas.

A edição deste ano terá um aplicativo para registrar as figurinhas que cada colecionador terá.