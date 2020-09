Pandemia de Covid-19 custará ao futebol R$ 75 bi em 2020, diz Fifa

O novo coronavírus deve custar aos clubes de futebol 14 bilhões de dólares (equivalente a 75 bilhões de reais pela cotação atual) em todo o mundo, cerca de um terço de seu valor estimado, afirmou nesta quarta-feira, 16, um importante dirigente da Fifa.

Olli Rehn, que chefia o comitê da Fifa criado para lidar com os efeitos da pandemia, afirmou que a Fifa, juntamente com consultores financeiros, estimou o valor do futebol de clubes entre 40 bilhões e 45 bilhões de dólares em todo o mundo.

Segundo ele, o custo extra de 14 bilhões de dólares foi baseada no cenário atual, em que o futebol está sendo retomado lentamente após um hiato de três meses. Ex-comissário da União Europeia e agora governador do Banco da Finlândia, Rehn afirmou à agência Reuters que “o futebol foi duramente atingido pela pandemia de coronavírus” e “será um jogo diferente” se a pandemia não diminuir.

“Isso criou muita turbulência em diferentes níveis, com alguns clubes profissionais enfrentando sérias dificuldades. Também estou muito preocupado com as academias de juniores e as divisões de base”, completou.

Rehn afirmou que o futebol na América do Sul foi especialmente atingido, enquanto a África e a Ásia também são motivo de preocupação. A Fifa alocou 1,5 bilhão de dólares para ajudar a combater os efeitos da pandemia e Rehn disse que 150 das 211 associações solicitaram recursos até agora.