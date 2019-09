O Palmeiras será representado na cerimônia Fifa The Best, dia 23, em Milão, na Itália, pela torcedora Silvia Grecco, que ganhou notoriedade no ano passado por um gesto comovente de amor ao filho e ao clube: ela leva o filho Nickollas, que é deficiente visual, a todos os jogos no Allianz Parque e “narra” os lances para o garoto de nove anos. Nesta segunda-feira, 2, Silvia foi uma das três indicadas ao prêmio de melhor torcedor da Fifa.

Silvia concorre com a “Maré Laranja”, como ficou conhecida a torcida da Holanda na Copa do Mundo de futebol feminino, e também com a história do uruguaio Justo Sánchez, um torcedor do Cerro, que perdeu seu filho Nico em 2016. O jovem torcia para o Rampla Juniors, rival do time do pai, e morreu em um acidente de carro ao deixar o estádio do clube.

Desde então, Justo Sánchez deixou a rivalidade esportiva de lado e passou a assistir a todos os jogos do Rampla com uma bandeira com a frase: “Nico, sempre presente”, em uma emocionante história que já virou documentário no país.

Os candidatos ao The Best 2019

The Best (masculino)

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool

Fifa The Best (feminino)

Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais

Alex Morgan (USA) – Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) – Reign FC

Melhor técnico (masculino)

Pep Guardiola (ESP) – Manchester City

Jurgen Klopp (GER) – Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur

Melhor técnico (feminino)

Jill Ellis (USA) – Estados Unidos

Phil Neville (ENG) – Inglaterra

Sarina Wiegman (HOL) – Holanda

Melhor goleiro

Alisson (BRA) – Liverpool

Ederson (BRA) – Manchester City

Marc-André ter Stegen (GER) – FC Barcelona

Melhor goleira

Christiane Endler (CHI) – Paris Saint-Germain

Hedvig Lindahl (SWE) – Chelsea / Wolfsburg

Sari van Veenendaal (NED) – Arsenal / Atletico Madrid

Prêmio Puskás

Lionel Messi (ARG) – Real Betis v FC Barcelona [La Liga] (17 de março de 2019)

Juan Fernando Quintero (COL) – River Plate v Racing Club [Campeonato Argentino] (10 de fevereiro de 2019)

Dániel Zsóri (HUN) – Debrecen FC v Ferencváros TC [Campeonato Húngaro] (16 de fevereiro de 2019)

Melhor fã

Silvia Grecco (BRA)

Torcida holandesa na Copa do Mundo feminina

Justo Sánchez (URU)