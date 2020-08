Palmeiras visita o Athletico-PR; como assistir aos jogos do Brasileirão

O Athletico-PR recebe o Palmeiras nesta quarta-feira 19, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Esporte Interativo no canal TNT, no aplicativo EI Plus e no Furacão Play, plataforma de streaming do clube paranaense, que, se apoiou na MP 984 para transmitir seus jogos como mandante, acirrando disputa judicial com a Rede Globo.

O time da casa começou bem o Brasileirão, com duas vitórias em dois jogos, mas perdeu para o Santos na última rodada, na Vila Belmiro, por 3 a 1. Um triunfo contra o Palmeiras pode colocar o Athletico novamente no G-4, principal objetivo da equipe na temporada.

O Palmeiras atravessa um momento turbulento dentro de campo, apesar do recente título de campeão paulista. O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não conseguiu extrair o melhor da equipe, que, pelo investimento, é candidata ao título, mas por enquanto tem apenas dois empates no Brasileirão e ainda busca sua primeira vitória.

Para o jogo, o Athletico será comandado por Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival Júnior, que se recupera da Covid-19. O clube paranaense não terá o meia Erick e o atacante Guilherme Bissoli disponíveis para o jogo desta quarta. O Palmeiras também terá apenas dois desfalques para o jogo: o volante Felipe Melo e o atacante Luan Silva, que estão no departamento médico.

Outros sete jogos abrem a quarta rodada do Brasileirão, com destaque para o duelo entre Flamengo e Grêmio, dois favoritos ao título do campeonato, no Maracanã. O Atlético-MG, líder da competição, visita o Botafogo no Engenhão.

Como assistir aos jogos desta quarta-feira:

19h15

Flamengo x Grêmio (Maracanã) – Premiere

Bragantino x Fluminense (Nabid Abi Chedid) – SporTV e Premiere

19h30

Athletico-PR x Palmeiras (Arena da Baixada) – TNT, EI Plus e Furacão Play

20h30

Internacional x Atlético-GO (Beira-Rio) – Premiere

Goiás x Fortaleza (Serrinha) – Premiere

21h30

Botafogo x Atlético-MG (Engenhão) – Globo (RJ e MG), SporTV e Premiere

Corinthians x Coritiba (Arena Corinthians) – Globo (SP, PR, SC, RS, DF, GO, TO, MS, AL, CE, MA e PA) e Premiere