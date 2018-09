O Palmeiras conseguiu um excelente resultado em sua visita a Santiago na noite desta quinta-feira e ficou muito próximo das semifinais da Copa Libertadores. Com gols de Bruno Henrique e Dudu, o clube brasileiro bateu o Colo-Colo por 2 a 0, no estádio Monumental David Arellano, na primeira partida das quartas de final.

A empolgação da torcida do Colo-Colo, que eliminou o Corinthians na fase anterior, baixou logo aos dois minutos de jogo, quando Bruno Henrique recebeu passe de Moisés e acertou um bom chute da entrada da área para abrir o marcador.

O Palmeiras, então, se fechou e cedeu alguns espaços para o clube anfitrião, que levou perigo especialmente com Jorge Valdivia, que distribuiu dribles e bons passes diante de seu ex-clube. O clube alviverde, porém, chegou perto de ampliar em duas finalizações ruins de Dudu.

O Colo-Colo cresceu especialmente no início da segunda etapa; primeiro, Carmona chutou rente à trave de Wéverton. Depois, reclamou de um pênalti em chute de Valdivia que bateu no braço de Mayke. O juiz de campo foi alertado pelo VAR (árbitro assistente de vídeo) e foi até a TV na beirada do campo para checar a jogada, mas concluiu que não houve irregularidade.

O técnico Luiz Felipe Scolari mandou o volante Jean e o zagueiro Gustavo Gómez a campo para reforçar a marcação e, com a velocidade de seus atacantes, chegou ao segundo gol. Aos 32 minutos, Willian arrancou, invadiu a área e bateu forte; Orion defendeu, mas no rebote Dudu marcou o segundo. Já nos acréscimos, o lateral Damian Pérez, do Colo Colo, fez falta dura em Mayke e foi expulso, novamente com auxílio do VAR.

Com o resultado, o Palmeiras pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, em São Paulo, dia 3 de outubro, para voltar à semifinal do torneio após 17 anos. O vencedor deste confronto enfrentará quem passar de Boca Juniors e Cruzeiro – o clube argentino venceu o primeiro jogo, na Bombonera, por 2 a 0.